Yalova'da bir tilki bodruma girdi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Yalova'da bir tilki bodruma girdi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Yalova\'da bir tilki bodruma girdi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde yiyecek arayışında olan bir tilki, bir binanın bodrum katına girdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Çiftlikköy İtfaiye ekipleri, tilkiyi yakalayarak doğaya salıverdi.

31.05.2024 12:43
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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir binanın bodrumuna giren tilki Çiftlikköy İtfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Yalova'da yiyecek arayışına giren bir tilki Çiftlikköy ilçe merkezine kadar indi. Tilki burada bir binanın bodrum katına girdi. Tilkiyi fark eden vatandaşlar, durumu Çiftlikköy İtfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içinde olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, tilkiyi bodrum katından yakalayarak dışarı çıkardı. Tilki, herhangi bir zarar görmeden ekipler tarafından doğaya salıverildi. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da bir tilki bodruma girdi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika

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