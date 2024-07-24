3.Sayfa

Yalova'da boşanma aşamasındaki eşine bıçak çeken kocayı polis vurdu

YALOVA - Yalova'da boşanma aşamasındaki eşine bıçak çeken şahıs, kadının KADES uygulamasından çağırdığı polis tarafından bacağından vuruldu.

Alınan ilk bilgilere göre, Rüstempaşa Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kurumda çalışan G.D., boşanma aşamasında olduğu kocasının iş yerine gelmesi üzerinde KADES uygulamasından yardım istedi. Bölgeye sevk edilen polisler elinde bıçak bulunan ve kurum personellerine saldıran A.R.D.'den teslim olmasını istedi. Bu esnada etrafa saldırmaya devam edecen koca polis tarafından bacağından vurarak yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sonrası bölgede polis ekipleri inceleme gerçekleştirdi.