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Yalova'da Çöp Evden 2 Ton Atık Çıkarıldı - Son Dakika
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Yalova'da Çöp Evden 2 Ton Atık Çıkarıldı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde belediye ekipleri, Çamlık Mahallesi'ndeki bir apartmandan gelen kötü koku ihbarı üzerine anne ve oğlunun yaşadığı çöp eve gitti. Evdeki çöp yığınları temizlenerek 2 kamyon ve 2 çöp taksi dolusu yaklaşık 2 ton atık çıkarıldı. Daire dezenfekte edildi.

Yalova\'da Çöp Evden 2 Ton Atık Çıkarıldı
05.01.2024 - 13:14,
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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde belediye ekipleri anne ve oğlunun yaşadığı çöp evden yaklaşık 2 ton ağırlığında 2 kamyon ve 2 çöp taksi dolusu katı atık çıkardı.

Çamlık Mahallesi'ndeki bir apartmanın ikinci katından evden kötü koku geldiği ihbarı yapıldı.

Çınarcık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Temizlik Hizmetleri Birimi ve İlaçlama Birimi ekipleri ihbarı değerlendirerek Dolu 1 Sokak'ta bulunan adrese gitti. Ekipler gördükleri manzara karşısında şaştı kaldı. Anne Y.K ve oğlu C.K.'nin yaşadığı dairenin çöp eve dönüştüğü tespit edildi. Evde uzun süredir bekleyen çürümüş gıda maddeleri, giysiler, pet şişeler, teneke kutular, poşet ve kağıtlardan oluşan çöp yığınlarını Çınarcık Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi. Evden 2 kamyon ve 2 çöp taksi dolusu yaklaşık 2 ton atık çıkarıldı. Ekipler daireyi ilaçlanarak dezenfekte etti. - YALOVA

Kaynak: İHA
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Zabıta Müdürlüğü, Çınarcık, Yalova, Çevre, Belediye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da Çöp Evden 2 Ton Atık Çıkarıldı - Son Dakika


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