Yalova'da sürücü yanan çöp kamyonunu itfaiyeye götürdü - Son Dakika
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Yalova'da sürücü yanan çöp kamyonunu itfaiyeye götürdü

Yalova\'da sürücü yanan çöp kamyonunu itfaiyeye götürdü
07.06.2026 12:25  Güncelleme: 12:37
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Yalova'da seyir halindeki çöp kamyonunda atıklar arasındaki yanıcı madde nedeniyle yangın çıktı. Sürücü soğukkanlı davranarak aracı doğrudan itfaiye müdürlüğüne götürdü, ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Yalova'da seyir halindeki çöp kamyonunda çıkan yangını fark eden sürücü, soğukkanlı davranarak aracı doğrudan itfaiye götürdü. Ekiplerin anında müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken, yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Belediyesi'ne ait çöp kamyonu içindeki atıklar arasında bulunan yanıcı bir maddenin etkisiyle seyir halindeyken araçta yangın çıktı. Atıkların bulunduğu bölümde dumanları fark eden sürücü, aracı Yalova İtfaiye Müdürlüğü'ne yönlendirdi. İtfaiye birimine ulaşan araçta çıkan yangına ekipler tarafından anında müdahale edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan alevler söndürülürken, bölgede gerekli güvenlik önlemleri alındı ve soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yaşananlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - YALOVA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Belediye, Güvenlik, Olaylar, İtfaiye, Yalova, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yalova'da sürücü yanan çöp kamyonunu itfaiyeye götürdü - Son Dakika

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