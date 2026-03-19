Yalova'da DEAŞ Operasyonu: 1 Tutuklama, 3 Sınır Dışı - Son Dakika
Yalova'da DEAŞ Operasyonu: 1 Tutuklama, 3 Sınır Dışı

Yalova\'da DEAŞ Operasyonu: 1 Tutuklama, 3 Sınır Dışı
19.03.2026 14:06
Yalova'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 1 kişi tutuklandı, 3 kişi sınır dışı edildi.

Yalova'da polis tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklanırken 3'ü hakkında ise sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile Özel Harekat destekli DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde şüphelilerin ikametlerine gerçekleştirilen operasyonda dijital materyallerle 4 zanlı yakalandı. Şüphelilerden biri sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Diğer 3 zanlı ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi. Ayrıca operasyon sırasında evde bulunan 4 şahıs hakkında da sınır dışı işlemleri başlatıldı. - YALOVA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Yalova, Terör, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yalova'da DEAŞ Operasyonu: 1 Tutuklama, 3 Sınır Dışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Yalova'da DEAŞ Operasyonu: 1 Tutuklama, 3 Sınır Dışı - Son Dakika
Advertisement
