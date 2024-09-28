Yalova'da Dolandırıcılara Darbe

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Yalova'da 72 yaşındaki yaşlı adamın banka kartından 100 bin lira çeken 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Altınova ilçesi Subaşı beldesinde ikamet eden 72 yaşındaki A.M., banka hesabından 100 bin TL para çekildiğini fark etti. A.M. durumu jandarmaya bildirdi. Altınova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, mağdur beyanından elde edilen bilgileri değerlendirilerek banka kartından parayı çektiği değerlendirilen A.K., T.Ö. ve A.A.'yi Subaşı beldesinde gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen A.K. ve T.Ö. nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kadın şüpheli A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - YALOVA