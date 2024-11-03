Yalova'da Freni Çekilmeyen Araç, Büyük Tehlike Yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yalova'da Freni Çekilmeyen Araç, Büyük Tehlike Yarattı

Yalova\'da Freni Çekilmeyen Araç, Büyük Tehlike Yarattı

Yalova'da bir ambalaj firmasının önünde fren çekilmeyen araç geri geri kara yoluna indi, kamyon şoförü olası kazayı önledi.

03.11.2024 13:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da bir ambalaj firmasının önüne park edilen ve ele freni çekilmeyen araç geri geri Yalova- Bursa kara yoluna indi. Bu sırada sokaktan geçen bir kamyon şoförünün gayretiyle olay kazayla sonuçlanmadan sona erdi. Yürekleri ağızlara getiren olay güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Yalova - Bursa kara yolu üzerinde faaliyet gösteren bir ambalaj firmasına giren müşteri, içeride dükkan sahibiyle görüşme gerçekleştiriyordu. Bu sırada park halinde olan ve el freni tam çekilmeye 34 GH 4681 plakalı panelvan geri geri kara yoluna inmeye başladı. Tam bu esnada sokağa giren bir lojistik firmasının kamyonun şoförü sürücüsüz panelvanı gördü. Kornaya basarak çevredekileri uyaran sürücü daha sonra kamyonundan inerek panelvanın peşine düştü. Korna sesleri üzerinde girdiği işyerinin içinden dışarı bakan panelvan sürücüsü de hızlıca koşarak aracının peşinden koştu. Kara yolu kenarında duran panelvan daha sonra buradan alınarak büyük bir kazanın önüne geçildi.

Viraj kör noktadaydı

Olayın yaşandığı işyerinin sahibi Ömer Cihat Karaman, aracın indiği kara yolunun bulunduğu bölgenin viraj nedeniyle kör noktada olduğunu ve büyük tehlike yaşandığını dile getirerek, "Müşteriyle içeride çalışırken fark etmemiştik, dışarıdan korna sesi geldi. Başka ambalaj firması şoförü sağ olsun kornaya bastı. Dışarıya baktığımızda ne oluyor diye aracın kaydığını gördük. Aracın peşinden tutmaya çalıştık ama tutamadık. Araç yol üzerinde durdu. Güvenlik amaçlı sol tarafı virajı kesmek için o tarafa koştum. Şansa bir yaralamalı kaza olmadan olay sonuçlandı. Ambalaj şoförü arkadaş baya bize korna bastı kornaya. O olmazsa büyük kaza olabilirdi. Çünkü viraj kör nokta. Aracı göremeyebilir. Olay farklı sonuçlanabilirdi" dedi. - YALOVA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, yalova, trafik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da Freni Çekilmeyen Araç, Büyük Tehlike Yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:18 Cadılar Bayramı şakası sanıp eline aldığı şey kesik baş çıktı Cadılar Bayramı şakası sanıp eline aldığı şey kesik baş çıktı
12:25 Trabzonspor derbisine saatler kala Acun Ilıcalı’dan ortalığı karıştıracak hakem yorumu Trabzonspor derbisine saatler kala Acun Ilıcalı'dan ortalığı karıştıracak hakem yorumu
11:47 Kredi derecelendirme kuruluşu SP, Türkiye için asgari ücret zam oranı beklentisini açıkladı Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye için asgari ücret zam oranı beklentisini açıkladı
03:17 Kartal, Ataşehir, Maltepe ve Kadıköy belediyelerinde süresiz iş bırakma kararı Kartal, Ataşehir, Maltepe ve Kadıköy belediyelerinde süresiz iş bırakma kararı
11:05 Aldatılan kadın, erkek arkadaşını ’Lunaparka Gidiyoruz’ diyerek sınır dışı ettirdi Aldatılan kadın, erkek arkadaşını 'Lunaparka Gidiyoruz' diyerek sınır dışı ettirdi
11:01 Ekrem İmamoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ’’dava’’ yanıtı Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''dava'' yanıtı
10:48 Boydak ailesinin ünlü bankadaki hisselerine el konuldu Boydak ailesinin ünlü bankadaki hisselerine el konuldu
10:34 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu
10:18 Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz
10:16 Şirin Elmas’ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı Şirin Elmas'ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı
10:16 Otomotiv devinde kriz büyüyor Otomotiv devinde kriz büyüyor
09:54 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti
09:48 ABD’de elektronik oy verme ekranında ’’Trump’’ hatası gündem oldu ABD'de elektronik oy verme ekranında ''Trump'' hatası gündem oldu
09:39 Cristiano Ronaldo’dan Messi tezahüratlarına olay tepki Cristiano Ronaldo'dan Messi tezahüratlarına olay tepki
09:38 Kredi kartlarında kademeli faiz dönemi başladı Az borcu olan daha az faiz ödeyecek Kredi kartlarında kademeli faiz dönemi başladı! Az borcu olan daha az faiz ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2024 14:54:11. #1.13#
SON DAKİKA: Yalova'da Freni Çekilmeyen Araç, Büyük Tehlike Yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.