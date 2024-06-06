Yalova'da düzenlenen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı - Son Dakika
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Yalova'da düzenlenen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

Yalova Valiliği tarafından düzenlenen deprem tatbikatında senaryo gereği, Bursa'nın Gemlik ilçesi merkezli 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 72 binada 335 kişinin enkaz altında kaldığı belirlendi. Arama kurtarma ekipleri ve sağlık, güvenlik ekipleri çalışmalara başladı.

06.06.2024 13:59
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Yalova Valiliği tarafından düzenlenen kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin de katıldığı deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Yalova'da düzenlenen deprem tatbikatında senaryo gereği, Bursa'nın Gemlik ilçesi merkezli 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezi'nde Vali Hülya Kaya başkanlığında Koordinasyon Merkezi harekete geçti. Tespit çalışmalarının ardından kentte 72 binada 335 kişinin enkaz altında kaldığı belirlendi. Bölgelere arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra sağlık, güvenlik ekipleri sevk edilerek çalışmalara başlandı.

Vali Hülya Kaya da deprem senaryosu gereği basın mensuplarının karşısına çıkarak son durum hakkında bilgi verdi.

Gerçeğini aratmayan tatbikata Yalova'nın yanı sıra il dışından da arama kurtarma ekipleri katıldı. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da düzenlenen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı - Son Dakika

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