Yalova'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yalova'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Tutuklama

Yalova'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi tutuklandı, 2 kişi serbest bırakıldı.

25.03.2025 13:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 4 tutuklama

YALOVA - Yalova'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanarak gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Yalova ve çevre illerde göçmen kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Eş zamanlı operasyonda Yalova'ya düzensiz göçmenleri getiren, "şok evi" tabir edilen yerlerde barındıran, illegal yollardan Avrupa ülkelerine gönderen ve aracılık eden, "havala" sistemini kullanarak haksız kazanç elde eden 6 şüpheşliyi yakalandı.

Z.O, A.K, M.M, E.S, G.A, S.B'nin adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 2 milyon TL değerinde nakit para, çok miktarda dijital materyal, ajanda ve not defterleri ele geçirildi.

Haklarında "Göçmen Kaçakçılığı, Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerini Aklama, 5411 Sayılı Bankacılık Kanununa Muhalefet" suçlarından adli işlem yapılan şüpheliler, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. İki şüpheli alınan ifadesinden sonra serbest bırakıldı. Z.O, A.K, M.M ve E.S ise mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Operasyon, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Göçmen, Yalova, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü 6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü
Esnaflar sopa, levye ve tornavidalarla birbirine saldırdı: 7 yaralı Esnaflar sopa, levye ve tornavidalarla birbirine saldırdı: 7 yaralı
BM, Gazze’deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı BM, Gazze'deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı
İsrail’de aşırı sağcı Bakan’dan istihbarat şefi için hapis talebi İsrail'de aşırı sağcı Bakan'dan istihbarat şefi için hapis talebi
Ramazan davulcusu bahşiş için girdiği binaya tuvaletini yaptı Ramazan davulcusu bahşiş için girdiği binaya tuvaletini yaptı
İtalya Serie A’da VAR’a gidilen pozisyonlar ekrana yansıtılacak İtalya Serie A'da VAR'a gidilen pozisyonlar ekrana yansıtılacak
Galatasaray’da ikinci Yusuf vakası Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa’ya gidiyor Galatasaray'da ikinci Yusuf vakası! Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa'ya gidiyor
İmamoğlu’nu Silivri’de ziyaret eden CHP lideri Özel’den sürpriz bayram kararı İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret eden CHP lideri Özel'den sürpriz bayram kararı
İstanbul Valiliği’nden “İmamoğlu posterlerini indirin“ talimatı İstanbul Valiliği'nden "İmamoğlu posterlerini indirin" talimatı
CHP’nin boykot çağrısına AK Parti’den ilk tepki CHP'nin boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki
Şişli’de kent lokantaları kapatıldı mı Cumhurbaşkanlığından açıklama var Şişli'de kent lokantaları kapatıldı mı? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

14:21 İletişim Başkanlığı’ndan Bahçeli’nin entübe edildiği iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan Bahçeli'nin entübe edildiği iddiasına yalanlama
13:50 Şişli’de kent lokantaları kapatıldı mı Cumhurbaşkanlığından açıklama var Şişli'de kent lokantaları kapatıldı mı? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
13:09 CHP’nin boykot çağrısına AK Parti’den ilk tepki CHP'nin boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki
13:02 İstanbul Valiliği’nden “İmamoğlu posterlerini indirin“ talimatı İstanbul Valiliği'nden "İmamoğlu posterlerini indirin" talimatı
12:32 İmamoğlu’nu Silivri’de ziyaret eden CHP lideri Özel’den sürpriz bayram kararı İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret eden CHP lideri Özel'den sürpriz bayram kararı
21:13 Galatasaray’da ikinci Yusuf vakası Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa’ya gidiyor Galatasaray'da ikinci Yusuf vakası! Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa'ya gidiyor
20:45 İtalya Serie A’da VAR’a gidilen pozisyonlar ekrana yansıtılacak İtalya Serie A'da VAR'a gidilen pozisyonlar ekrana yansıtılacak
20:38 Ramazan davulcusu bahşiş için girdiği binaya tuvaletini yaptı Ramazan davulcusu bahşiş için girdiği binaya tuvaletini yaptı
20:17 İsrail’de aşırı sağcı Bakan’dan istihbarat şefi için hapis talebi İsrail'de aşırı sağcı Bakan'dan istihbarat şefi için hapis talebi
20:16 BM, Gazze’deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı BM, Gazze'deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı
20:01 Esnaflar sopa, levye ve tornavidalarla birbirine saldırdı: 7 yaralı Esnaflar sopa, levye ve tornavidalarla birbirine saldırdı: 7 yaralı
19:46 6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü 6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2025 15:13:01. #7.13#
SON DAKİKA: Yalova'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement