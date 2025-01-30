Yalova'da "içme suyuna kimyasal madde karıştı" iddiasında 4 eski belediye çalışanı gözaltında - Son Dakika
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Yalova'da "içme suyuna kimyasal madde karıştı" iddiasında 4 eski belediye çalışanı gözaltında

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Yalova'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı Kurtköy derivasyonundaki suda meydana gelen köpüklenme sonrası "İçme suyuna kimyasal madde karıştı" iddiası kenti susuz bıraktı. Soruşturma kapsamında 4 eski belediye çalışanı ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

30.01.2025 16:54
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Yalova'da "içme suyuna kimyasal madde karıştı" iddiası tüm kenti tedirgin etti. Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı Kurtköy derivasyonundaki suda meydana gelen köpüklenme sonra il genelinde tedbir amaçlı sular kesildi. Arıtma havuzundaki su tahliye edilip temizleme çalışması yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince sudan numune alındı ve "suya kimyasal madde atılma" ihtimali üzerine soruşturma başlatıldı.

4 ESKİ BELEDİYE ÇALIŞANI GÖZALTINDA

Konuyla ilgili Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Merkez ilçe Kadıköy Beldesinde 29.01.2025 günü saat 20.20 sıralarında ilimizi besleyen regülatör havuzunun köpürmesi sonucu suya belirsiz bir madde katıldığı değerlendirilmesi üzerine yetkili ekiplerimizce, halk sağlığını korumak amacıyla tedbiren şehir genelinde su kesintisi uygulanmıştır. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından, etkilenen sudan numuneler alarak detaylı analiz çalışmalarına başlamıştır. Analiz sonuçları kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır. Bu olağandışı durumun sebebini tespit etmek amacıyla, kolluk kuvvetlerimiz ve ilgili kurumlarımız tarafından çok yönlü bir soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma çerçevesinde 4 kişi ifadesi alınmak üzere gözaltına alınmıştır. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma süreci titizlikle devam etmektedir. Su kesintisinin süresi, analiz sonuçları ve soruşturmanın seyrine bağlı olarak belirlenecektir. Bu süreçte gösterdiğiniz sabır ve anlayış için teşekkür ederiz. Yalova halkının sağlığı ve güvenliği bizim için en büyük önceliktir. Dezenformasyon yaşanmaması adına yetkili kurumlardan yapılan, yapılacak açıklamaların dikkate alınmasını rica ederiz." ifadelerine yer verildi. Gözaltına alınan şüphelilerin eski belediye çalışanı olduğu öğrenildi.

TELEFONLARI İNCELENDİ

Daha önce işten çıkarıldığı öğrenilen 3 belediye çalışanının, olayla ilgileri olma ihtimali sonrası, jandarma tarafından söz konusu kişilerin cep telefonlarına incelenmek üzere el koyulduğu belirtildi.

BELEDİYE BAŞKANI: SORUN YOK

Arıtma tesisinden baraja giden bölümde oluşan köpük ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Kurtköy Dere derivasyonunda bir köpüklenme gördük. Anında ekiplerimiz müdahale etti ve tedbir amaçlı teknik bir temizlik yapıyoruz. Bu nedenle bugün sularda kesilme olabilir. İçiniz rahat olsun, herhangi bir sorun yok" ifadelerine yer verdi.

Yalova\'da "içme suyuna kimyasal madde karıştı" iddiasında 4 eski belediye çalışanı gözaltında
Kaynak: İHA

3-sayfa, Yalova, Güncel, Gökçe, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da 'içme suyuna kimyasal madde karıştı' iddiasında 4 eski belediye çalışanı gözaltında - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Security Spcialist:
    Gobekli Şihapeliler şuan sanal da, bölüçülük, eleştiri, kışkırtma ve sahtekarlıkla meşkul. Lütfen rahatsız etmeyiniz. Yalova belediye başkanına bir Adana İskender lütfen :) 12 15 Yanıtla
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