Yalova\'da yapılan aramalarda 118 bin adet dolu makaron ele geçirildi

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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde iş yerlerinde yapılan aramalarda 118 bin adet dolu makaron ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ö.O.A, Y.B. ve B.Ş. isimli şüphelilere ait işyerinde ve ikamette savcılık izniyle arama gerçekleştirdi. Aramada 118 bin adet dolu makaron yakalandı. Polis şüpheliler hakkında yasal işlem başlattı. - YALOVA