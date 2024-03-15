Yalova'da İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yalova'da İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edildi

Yalova\'da İsrail\'in Gazze Şeridi\'ne yönelik saldırıları protesto edildi

Yalova Gönüllü Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (GÖNÜLDER) tarafından İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edildi. Yalova Merkez Camisi'nde kılınan Cuma namazı sonrasında İsrail protesto edildi ve basın açıklaması gerçekleştirildi.

15.03.2024 15:49  Güncelleme: 16:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova Gönüllü Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (GÖNÜLDER) tarafından İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edildi.

Yalova Merkez Camisi'nde kılınan Cuma namazı sonrasında İsrail protesto edildi ve basın açıklaması gerçekleştirildi. GÖNÜLDER adına konuşma yapan Hacı Ömer Anlayışlı, "Yeniden gönüllerimize Gazze'nin acısını, oradaki mazlumların acısını hissettirmek için GÖNÜLDER olarak basın açıklaması yapmaya karar verdik. Filistin'i unutma Gazze'yi konuşmaya devam et. Zulüm bitene kadar sakın Filistin'i unutma, sakın bu acıyı unutma, Gazze'yi konuşmaya, bu zulmü konuşmaya devam et. Uzun süredir vahşetin temsilcisi Siyonist İsrail tarafından esir alınan kutsal mabedimiz Kudüs'te zulüm devam ederken, zulmün sınırları Gazze ile birlikte daha da genişledi. 7 Ekim'den bu yana katil İsrail'in saldırıları sonucu, Gazze'de 30 binin üzerinde insan katledildi. 70 binin üzerinde insan da yaralı."

Sosyal medya platformlarında Gazze'de soykırım işlendiğine dair kanıt niteliğinde olan paylaşımlara sistematik olarak sansür uygulandığını kaydeden Anlayışlı, "Batı'nın buyruğu üzerine yapılan bu sansür ile İsrail gerçekleştirdiği vahşeti kendileri hariç, kimse görsün istemiyorlar" dedi.

Gazze'deki çocukların durumunun içler acısı olduğunu anlatan Anlayışlı, "Kendimizi, STK'ları, partileri, belediyelerimizi uyarıyoruz. Lüks iftar sofralarından vazgeçin, pankart asma yarışından vazgeçin. Çocuklar öldürülüyor. Çocukların ölüm sancılarını dinlemek yerine evlerde, camilerde Kur'an okunurken seçim arabalarınızda daha fazla müzik açma yarışına girmeyin" ifadesini kullandı. - YALOVA

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Dış Politika, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:10 Fenerbahçe’nin UEFA Konferans Ligi çeyrek finalindeki rakibi belli oldu Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi çeyrek finalindeki rakibi belli oldu
15:23 Erdoğan, CHP’yi para sayma videosu üzerinden eleştirdi: Bu oyun iyice kirlendi, milletimiz hesabını sandıkta soracak Erdoğan, CHP'yi para sayma videosu üzerinden eleştirdi: Bu oyun iyice kirlendi, milletimiz hesabını sandıkta soracak
15:08 Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlerde Ak Parti’den 4 belediye ve 35 ilçe istediğini açıkladı Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlerde Ak Parti'den 4 belediye ve 35 ilçe istediğini açıkladı
15:05 Firari sürücünün ünlü cerrah babasının ilk ifadesi ortaya çıktı Firari sürücünün ünlü cerrah babasının ilk ifadesi ortaya çıktı
10:59 Çanakkale’de mülteci botu battı 7’si çocuk 22 kişi hayatını kaybetti Çanakkale'de mülteci botu battı! 7'si çocuk 22 kişi hayatını kaybetti
16:06 Kuş Uçuşu dizisi 3. sezonuyla final yapıyor Kuş Uçuşu dizisi 3. sezonuyla final yapıyor
15:39 Yetişkin film yıldızı Jenna Jameson, nadir görülen rahatsızlıkla mücadele ediyor Yetişkin film yıldızı Jenna Jameson, nadir görülen rahatsızlıkla mücadele ediyor
15:26 UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final kuraları çekildi UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi
15:10 Tır şoförü yük boşaltırken elektrik akımına kapılarak can verdi Tır şoförü yük boşaltırken elektrik akımına kapılarak can verdi
15:04 A Millî Takımımızın Macaristan ve Avusturya maçları aday kadrosu belli oldu A Millî Takımımızın Macaristan ve Avusturya maçları aday kadrosu belli oldu
15:01 Armağan Çağlayan’dan zeytinyağı fiyatlarına tepki Armağan Çağlayan'dan zeytinyağı fiyatlarına tepki
14:51 Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final kuraları çekildi Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2024 16:16:23. #1.13#
SON DAKİKA: Yalova'da İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement