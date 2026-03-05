Yalova'da Kaçak Tütün Operasyonu - Son Dakika
Yalova'da Kaçak Tütün Operasyonu

Yalova'da Kaçak Tütün Operasyonu
05.03.2026 14:43
Jandarma, Yalova'da 27 bin makaron ve 16 kg tütün ele geçirdi, E.D. hakkında işlem başlatıldı.

Yalova'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 27 bin dolu makaron ve 16 kilogram tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde E.D.'ye ait işletme ve otomobilde arama gerçekleştirdi. Aramada, otomobilin bagaj kısmında bulunan koliler ile işletme içinde tütün doldurulmuş 27 bin makaron, 16 kilogram gram kıyılmış tütün ve tütün doldurma makinesi yakalandı. Şüpheli E.D. hakkında 'kaçakçılıkla mücadele kanunu' ve 'tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasının düzenlenmesine dair kanun' çerçevesinde adli ve idari işlem başlatıldı. - YALOVA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Makaron, Yalova, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yalova'da Kaçak Tütün Operasyonu - Son Dakika

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.