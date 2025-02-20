Yalova'da Kar Kazası ve Mahsur Kalan Kurtarıldı

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Yalova'da kar yağışı kaza getirdi: Mahsur kalan 1 kişi kurtarıldı

YALOVA - Yalova'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda çarpışan 2 otomobilden biri takla attı. Kazada yaralanan olmazken başka bir bölgede karda aracıyla mahsur kalan bir vatandaş ise AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Merkez ilçeye bağlı Sugören köyü girişinde çarpılan 2 otomobilden biri takla attı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Öte yandan kar yağış nedeniyle Merkez ilçeye bağlı Kurtköy'de bir otomobil kar yağışı nedeniyle yolda kaldı. Sürücü 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri bölgeye bir araç 4 personelle gitti. Mahsur kalan şahsın güvenli bir şekilde kurtaran ekipler, şahsı aracıyla emniyetli bir alana ulaştırdı.