Yalova\'da kaybolan 2 kişi için arama çalışmaları devam ediyor

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Yalova'nın Armutlu ilçesinde kanoyla denize açıldıktan sonra kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan ve deniz yüzeyinde cansız bir insan bedenine benzeyen cisim ise heyecan oluşturdu. İhbar üzerine görüntülerin çekildiği bölgede ekiplerin yaptığı arama çalışması ise sonuç vermedi.

Alınan bilgiye göre, 25 Ağustos'ta Armutlu ilçesi Dereağzı mevkiinden gezmek için kanoyla denize açılan tersane işçileri Hüseyin Piner (33) ve Yücel Coşkun (28) Bozburun mevkiine ilerlerken kayboldu. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde cansız bir insan bedenine benzeyen cisim heyecan oluşturdu. İhbar üzerine Tavşantepe bölgesinde arama kurtarma ekipleri gönderildi ve aramalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. Bölgedeki Armutlu Bozburun'daki tatil köyünde ise kadınlar plajı sabahtan girişlere kapatılarak bölgede arama gerçekleştirildi. Fakat buradaki aramalar da netice vermedi.

Kaybolan 2 şahsın arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. - YALOVA