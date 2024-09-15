Yalova'da Kayıp Arkadaş İçin Arama Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yalova'da Kayıp Arkadaş İçin Arama Devam Ediyor

Armutlu'da kaybolan Yücel Coşkun'un arama çalışmaları 22. gününde sürüyor. Hüseyin Piner bulundu.

15.09.2024 21:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'nın Armutlu ilçesinde denize kanoyla açıldıktan sonra kaybolan 2 arkadaştan Yücel Coşkun'un arama çalışmaları 22'nci gününde devam ediyor.

25 Ağustos Pazar günü akşam saatlerinde Armutlu Meslek Yüksek Okulu süs balıkları üretim birimi yakınlarından kanoyla denize açılan tersane işçileri Hüseyin Piner (33) ve Yücel Coşkun (28), cep telefonlarıyla saat 17.30 sularında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulunmuşlardı. Bölgeye kısa sürede giden Sahil Güvenlik unsurları, 2 arkadaşa ulaşamamıştı ve geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştı. Arama çalışmalarının 4. gününde Hüseyin Piner'in cansız bedenine Bursa'nın Mudanya ilçesi kıyısında ulaşılmıştı. Yücel Coşkun'u arama çalışmaları ise, Yalova Valiliği ve AFAD Yalova İl Müdürlüğü koordinesinde hava, deniz ve karadan 22. gününde de aralıksız devam ediyor.

Yalova Valiliği'nden arama çalışmalarına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"15.09.2024 tarihi itibarı ile sahada Yalova AFAD 8 personel, 3 araç, 1 bot, Sakarya AFAD 5 personel, 1 araç, 1 bot; Ankara JAK 10 personel, 3 araç, 2 bot, 1 YTS, 1 ROV; Manisa Jandarma Asayiş Bot 4 personel, 1 araç, 1 bot; UMKE Yalova 3 personel, 1 araç; Yalova Deniz Polisi 2 personel, 1 araç, 1 tekne olmak üzere Yalova ilinde toplam 35 personel, 10 araç, 6 bot, 2 tekne, 1 YTS (yandan taramalı sonar), 1 ROV (sualtı, arama ve görüntüleme robotu), ayrıca Bursa Mudanya kıyılarında ise 25 personel, 2 araç, 4 bot ve 3 drone olmak üzere toplamda 60 personel, 12 araç, 10 bot, 2 tekne, 1 YTS, 1 ROV, 3 dron ile arama çalışmaları devam etmektedir. Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları tarafından 10 farklı bot, 2 dalgıç timi (YTS ile birlikte), 1 SG helikopteri ve 1 SG uçağı ile arama kurtarma görevi icra edilmiştir. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı tarafından kayıp vatandaşımıza yönelik her türlü ihbar değerlendirilerek, görevlerden istifade ile arama/dalış faaliyetleri icra edilmektedir." - YALOVA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yücel Coşkun, Güvenlik, Armutlu, 3-sayfa, yalova, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da Kayıp Arkadaş İçin Arama Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:17 Netanyahu kendini malum sona hazırlamış Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararı çıkmadan kınadılar Netanyahu kendini malum sona hazırlamış! Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı çıkmadan kınadılar
21:36 Görüntüler de iddia da vahim Kavgayı ayırmak isteyen astsubay, polislerin hışmına uğradı Görüntüler de iddia da vahim! Kavgayı ayırmak isteyen astsubay, polislerin hışmına uğradı
21:26 Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer’e şok Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer'e şok! Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak
20:10 Mersin’de vahşet Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu Mersin'de vahşet! Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu
19:42 Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber! Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı
12:47 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü
12:32 Narin’in annesi Yüksel Güran’ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı Narin'in annesi Yüksel Güran'ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı
11:33 Yemen ve Lübnan’dan İsrail’e balistik füze saldırısı Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti Yemen ve Lübnan'dan İsrail'e balistik füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti
11:20 Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor İşte merak edilen soruların yanıtları Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor! İşte merak edilen soruların yanıtları
11:00 Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:37 Pendik’te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga Pendik'te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga
10:37 Haiti’de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü Haiti'de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü
10:34 Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş Yenge Hediye Güran’ın gözaltı süresi uzatıldı Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş! Yenge Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatıldı
10:26 Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi
10:25 Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 00:25:03. #1.13#
SON DAKİKA: Yalova'da Kayıp Arkadaş İçin Arama Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement