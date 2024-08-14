Yalova'da Mecidiye köyünde çıkan yangında 1 ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Yalova'da Mecidiye köyünde çıkan yangında 1 ev kullanılamaz hale geldi

Yalova'nın Armutlu ilçesine bağlı Mecidiye köyünde çıkan arazi ve orman yangınında 1 ev kullanılamaz hale geldi. Yangınlar kontrol altına alındı.

14.08.2024 20:46
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Yalova'nın Armutlu ilçesine bağlı Mecidiye köyünde 2 farklı noktada çıkan arazi ve orman yangınında 1 ev kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Mecidiye köyünde bulunan bir evin çatısında yapılan tadilat sırasında kaynaktan çıkan kıvılcımlar arazi yangınına sebep oldu. Kısa sürede büyüyen yangında tadilat yapılan ev alevlere teslim oldu. Büyüyen yangın nedeniyle bölgede bulunan 2 evin bahçesinde de arazi yangını meydana geldi. Ormanlık alana yakın olan yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter ile Yalova Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 5 arazözle müdahale edildi. Kontrol altına alınan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Köyde farklı noktada orman yangını çıktı

Yangının söndürülmesinin ardından Mecidiye köyünün ormanlık bölgesinde bir yangın daha meydana geldi. Bölgede bulunan ekiplerin kısa sürede müdahale etmesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Yangınlarla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da Mecidiye köyünde çıkan yangında 1 ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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