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Yalova'da minibüsün kamyona çarpması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Yalova'da minibüsün kamyona çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

Yalova'nın Altınova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüsün kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Yalova\'da minibüsün kamyona çarpması sonucu 1 kişi yaralandı
12.01.2024 - 14:21,  Güncelleme: 14:22
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Yalova'nın Altınova ilçesinde minibüsün kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova - İzmit kara yolu Çavuşçiftliği mevkii Kocaeli istikametinde meydana gelen kazada Emircan Akın idaresindeki 34 EUT 304 plakalı minibüs, Y.D. yönetimindeki 26 TP 772 kamyona arkadan çarptı. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı Akın, ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA

Kaynak: İHA
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