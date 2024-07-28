Yalova'da sahilde güreş antrenmanı yapan genci köpek ısırdı

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Yalova'da sahilde güreş antrenmanı yapan genci köpek böyle ısırdı

YALOVA - Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde sahilde arkadaşıyla güreş antrenmanı yapan genci bölgeden geçen sahipli bir köpek ısırdı.

Alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde Sahil Mahallesi kumsalında arkadaşıyla güreş antrenmanı yapan bir gence, bölgeden sahibiyle birlikte geçen bir köpek tarafından saldırıldı. Köpek genci ısırarak yaraladı. Sahibinin araya girmesiyle köpek bölgeden uzaklaştırıldı. Olayda genç hafif şekilde yaralandı.