Yalova'da silah operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı, 4 tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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Yalova'da silah operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı, 4 tabanca ele geçirildi

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Yalova\'da silah operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı, 4 tabanca ele geçirildi
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Yalova'da 7 Ekim'de 4 adrese eş zamanlı düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Aramalarda 4 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda tabanca parçası ele geçirilirken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Yalova'da silah kaçakçılığı, imalatı ve ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 7 Ekim günü 4 adreste eş zamanlı gerçekleştirilen aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör, 53 tabanca üst kapağı, 29 tabanca gövdesi, 62 tabanca namlusu, 155 tabanca horoz ve tetiği, 55 tabanca iğne kapağı, 37 tabanca yayı, 3 tabanca kabza parçası, 1 bıçak, 32 fişek, 5 av tüfeği kartuşu ve ruhsatsız silah yapımında kullanılan 226 metal parça ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kaynak: İHA
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