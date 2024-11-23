Yalova'da Suç Örgütü Operasyonu: 6 Tutuklama - Son Dakika
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Yalova'da Suç Örgütü Operasyonu: 6 Tutuklama

Yalova\'da Suç Örgütü Operasyonu: 6 Tutuklama

İpekler-Baysallar suç örgütüne düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı, 6'sı tutuklandı.

23.11.2024 13:50
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Yalova merkezli 3 ilde İpekler-Baysallar isimli silahlı suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yalova Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte birçok defa suça karışan İpekler-Baysallar suç örgütüne yönelik 12 Aralık 2023 tarihinde günümüze kadar teknik takip ve planlı çalışmalar gerçekleştirdi. Elebaşılığını halen tutuklu bulunan E.İ. ile Ü.B.'nin yaptıkları silahlı suç örgütünün üye kadrosunun suç eylemlerinin tespit ve deşifre edilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda Yalova, İstanbul, Diyarbakır illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda H.İ., Ü.B., M.T.K., V.B.B., Y.G., M.T., E.E., M.Ü., S.B., O.A.K., Ö.S., N.Ö., M.K., H.C.M. ve E.S. olmak üzere toplam 15 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 26 adet çeşitli marka ve çaplarda tabanca, 591 adet çeşitli çaplarda fişek, kılıç, 34 kilo esrar, 28 gram skunk, 3,76 gram kokain ele geçirildi.

6 tutuklama

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen suç örgütü elebaşı Ü.B. ile H.İ., O.A.K., Ö.S., M.K. ve M.T.K. olmak üzere toplam 6 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Tutuklu sayısı 11'e çıktı

Öte yandan, İpekler-Baysallar suç örgütüne yönelik geçtiğimiz yıl yapılan operasyonda örgütün diğer elebaşı E.İ., ile M.S., F.U., M.S.İ., Ş.O. olmak üzere toplam 5 kişi tutuklanmıştı. Böylelikle yapılan ikinci operasyon sonucu örgütteki tutuklu sayısı 11'e yükseldi.

İşlemedikleri suç kalmadı

Öte yandan örgütün bugüne kadar "İşyeri Kurşunlama", "Yağma", "Silahlı Tehdit", "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet", "Uyuşturucu Madde Ticareti - Kullanma", "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma", "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Düşürülmesi", "Araç Kundaklama", "Silahla Kasten Yaralama", "Suç Üstlenme", "Yalan Beyanda Bulunmak" gibi suçlara karıştığı bildirildi. Örgütün vatandaşa korku, panik oluşturarak sindirmeye çalıştıkları, esnaflara baskı yaparak maddi menfaat sağladıkları, sosyal medya hesaplarında silahlı video ve fotoğraf paylaşarak suç çevresinde üstünlük kurmaya çalıştığı ve genç yaşta suça meyilli şahısları etraflarında topladığı bildirildi. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da Suç Örgütü Operasyonu: 6 Tutuklama - Son Dakika

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