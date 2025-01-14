Yalova\'da Takla Atan Araçta 2 Yaralı

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Yalova'da kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı

YALOVA - Yalova'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın karşı şeride geçerek takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova - İzmit kara yolu Yalova istikametinde giden hafif ticari araç kontrolden çıkarak yolu bölen bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçerek takla atan araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.