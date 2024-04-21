Yalova\'da Tersane İş Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan Hatsan Tersanesi'nde yaşanan iş kazasında müdür ağır yaralanırken, tersanenin gemi başmühendisi Özkan Kara ise hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Altınova Tersaneler Bölgesi'nde faaliyet gösteren Hatsan Tersanesi'nde fırtına etkili oldu. Fırtınada bölgede oluşan hasarları inceleyen Tersane Müdürü Alper Akalın ve Başmühendis Özkan Kara, konteyner ve forklift arasında kaldı. 2 yaralı, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Başmühendis Özkan Kara, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, diğer yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - YALOVA