Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
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Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklanırken 6 kilo sentetik kannabinoid ele geçirildi. Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak düzeyinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen S.U ve K.E'yi yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların üst aramalarında uyuşturucu madde bulunurken, ikametlerinde yapılan aramalarda ise 6 kilo sentetik kannabinoid, uzun namlulu tüfek, 10 av tüfeği fişeği, tabanca ve 17 tabanca fişeği ele geçirildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

29.05.2024 22:14
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Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

YALOVA - Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklanırken 6 kilo sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'Riskli Bölge Dar Alan Narko Sokak' çalışmaları neticesinde, S.U ve K.E'nin sokak düzeyinde uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Polisin takibe aldığı zanlılar yakalanarak gözaltına alındı ve üst aramalarında uyuşturucu madde bulundu.

Zanlıların ikametlerinde adli makamlardan alınan izinle yapılan aramalarda ise 6 kilo sentetik kannabinoid, uzun namlulu tüfek, 10 av tüfeği fişeği, tabanca, 17 tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüpheliler sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
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