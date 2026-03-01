Yalova\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Yalova'da polis tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerince risk-analiz sonucu kent merkezinde gerçekleştirilen operasyonlarda ve İstanbul ilinde yakalattırılan şahıslardan, toplam 242,75 gram çeşitli türlerde uyuşturucu ve uyarıcı madde, 64 adet uyuşturucu hap, hassas terazi, 9 mm çapında tabanca, 1 şarjör ve 39 adet fişek ele geçirildi.

Konu ile ilgili 6 şahıs hakkında Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca TCK Madde 188 "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı. 2 zanlı ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - YALOVA