Yalova\'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı, 497,89 gram madde ele geçti

Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı, 497,89 gram madde ele geçtiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yalova'da 14-15 Ekim'de düzenlenen iki ayrı operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin ikamet, araç ve üzerlerindeki aramalarda 497,89 gram uyuşturucu madde, 2 sentetik hap ve 2 hassas terazi bulundu.
Yalova'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yakalanarak tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde sevkiyatı ve ticareti yapan şahıslara yönelik 14-15 Ekim tarihlerinde 2 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde, araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 78 parça halinde satışa hazır toplam 497,89 gram uyuşturucu madde, 2 sentetik uyuşturucu hap ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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