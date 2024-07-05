Yalova'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Yalova'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Kişi Gözaltına Alındı

Yalova\'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Kişi Gözaltına Alındı

Yalova İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda, İstanbul'dan temin edilen uyuşturucunun satışını yapacakları bilgisi üzerine harekete geçildi. İDO iskelesi çıkışında durdurulan araçta 1 gram metamfetamin ele geçirildi. Çiftlikköy ilçesinde yapılan aramada ise 113,6 gram metamfetamin ve 2,6 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Ayrıca Çınarcık ilçesinde durdurulan bir araçta 71 gram skunk maddesi ve esrar öğütme aparatı bulundu. Toplamda 5 kişi gözaltına alındı ve işlemler devam ediyor.

05.07.2024 13:10
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Yalova İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, S.Ö.'nün İstanbul ilinden temin ettiği uyuşturucuyu Merkez ve Çiftlikköy ilçelerinde satacağı bilgisine ulaştı. Elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi üzerine, Yalova İDO iskelesi çıkışında şüphelinin içinde bulunduğu araç durduruldu. Araçta bulunan S.B.'nin üst aramasında 1 gram metamfetamin ele geçirildi. S,Ö.'nün Çiftlikköy ilçesinde bulunan ikametinde yapılan aramada ise 113,6 gram metamfetamin ve 2,6 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Jandarmanın diğer bir çalışmasında ise Çınarcık ilçesi Teşvikiye beldesinde 3 şüphelinin içinde bulunduğu araç durduruldu. Yapılan aramada 71 gram skunk maddesi ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili M.T.Ö, B.Ş. ve F.S. gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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