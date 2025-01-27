Yalova'da Uyuşturucu Taciri Tutuklandı

3.Sayfa

Görevinden de oldu! Eski Denizbank müdürü için rekor hapis talebi

Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

YALOVA - Yalova'da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu uyuşturucu taciri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu B.B.'nin uyuşturucu satışı yaptığını tespit etti. Polisin düzenlediği operasyonda şahsın ikametinde yapılan aramada mutfak tipi hassas terazi, çok sayıda şeffaf naylon kilitli poşet, uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 0.33 gram ağırlığında yeşil bitki parçaları, 83 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

B.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.