Yalova'da Villanın Çatısında Yangın

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Yalova'da 2 katlı villanın çatısında yangın

YALOVA - Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde 2 katlı villanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Sahil Mahallesi'nde yürüyüş yolu üzerinde bulunan 2 katlı bir villanın çatı katında henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın meydana geldi. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangını söndüren ekipler ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangınla ilgili tahkikat sürüyor.