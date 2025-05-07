Yalova'da çöp evde yangın: Karı-koca hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yalova'da çöp evde yangın: Karı-koca hayatını kaybetti

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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde çöp eve dönmüş bir apartman dairesinde çıkan yangında karı-koca hayatını kaybetti, oğulları ise ağır yaralandı.

07.05.2025 11:45
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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde gece saatlerinde Poyraz Caddesi Metaş 1 Apartmanı 3. katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangına müdahale için gelen itfaiye ekipleri ise gördükleri manzara karşısında şok oldu. Çöp eve dönen daireye müdahalede zorlanan ekipler, evde mahsur kalan Hande Savaştan'ı (53) çıkarmak için ise elektrik tellerinin merdivenli araca engel olması nedeniyle atlama yatağını açtı. Atlama yatağına pencereden düşen kadın daha sonra Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yalova'da çöp evde yangın: Karı-koca hayatını kaybetti

YANGINLA İLGİLİ TAHKİKAT SÜRÜYOR

Öte yandan, yangına müdahale ederek söndüren ekipler salonda Hande Savaştan'ın eşi Ali Savaştan'ı (73) ölü şekilde buldu. Banyoda ise çiftin çocukları Cengizhan Savaştan (26) ağır yaralı olarak bulundu. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra durumu ağırlaşan hasta Bursa'ya sevk edildi. Yangınla ilgili tahkikat sürüyor.

Yalova\'da çöp evde yangın: Karı-koca hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da çöp evde yangın: Karı-koca hayatını kaybetti - Son Dakika

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