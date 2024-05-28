Yalova-İzmit kara yolunda iş makinesi çarpması sonucu bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yalova-İzmit kara yolunda iş makinesi çarpması sonucu bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Yalova-İzmit kara yolunda iş makinesi çarpması sonucu bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Yalova-İzmit kara yolunda meydana gelen kazada, 78 yaşındaki bisiklet sürücüsü Ali Korkmaz, iş makinesinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri, iş makinesi sürücüsünü gözaltına aldı. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

28.05.2024 19:04
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Yalova-İzmit kara yolunda iş makinesinin çarptığı 78 yaşındaki bisiklet sürücüsü Ali Korkmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yalova - İzmit kara yolu Altınova ilçesi mevkiinde bisikletiyle ilerleyen Ali Korkmaz'a aynı istikamette ilerleyen iş makinesi çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır şekilde yaralanan Korkmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası polis iş makinesi sürücüsünü gözaltına aldı. Bölgeye Yalova Emniyeti Olay Yeri İnceleme Ekipleri giderek çalışma gerçekleştirdi. Korkmaz'ın cenazesi daha sonra otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yalova-İzmit kara yolunda iş makinesi çarpması sonucu bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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