Yalova-İzmit kara yolunda iş makinesi çarpması sonucu bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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Yalova-İzmit kara yolunda iş makinesinin çarptığı 78 yaşındaki bisiklet sürücüsü Ali Korkmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yalova - İzmit kara yolu Altınova ilçesi mevkiinde bisikletiyle ilerleyen Ali Korkmaz'a aynı istikamette ilerleyen iş makinesi çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır şekilde yaralanan Korkmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası polis iş makinesi sürücüsünü gözaltına aldı. Bölgeye Yalova Emniyeti Olay Yeri İnceleme Ekipleri giderek çalışma gerçekleştirdi. Korkmaz'ın cenazesi daha sonra otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA