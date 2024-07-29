Yalova Kazımiye köyünde mangal yangını

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Yalova merkeze bağlı Kazımiye köyünde vatandaşlar mangal yaptıkları sırada sıçrayan kıvılcımların otları tutuşturması ile yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kazımiye köyünde boş bir arazide vatandaşların yaktığı mangal ateşi arazideki otları tutuşturdu. Yangına Yalova ve Çiftlikköy itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahale ederek, alevlerin ormana sıçramasını engelledi. Yangını söndüren ekipler, daha sonra soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangınla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA