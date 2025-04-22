Yalova yolunda yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

YALOVA - Bursa Yalova karayolunda bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Alınan bilgiye göre, saat 13.30 sularında Süpürgelik Mevkisi'nde yolcu otobüsü yolun sağına yan yattı. Kaza sonrası çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı kaza kırım ekipleri, 112 ekipleri, jandarma ve bölge trafik ekibi sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahale sonrası hastanelere kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.