Yalvaç'ta 6 Suçlu Cezaevine Gönderildi

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Yalvaç ilçesinde, emniyet ve jandarma ekiplerinin koordineli çalışmasıyla çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon dahilinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak, kabul etmek ve kullanmak, kasten yaralama, basit yaralama, bir adet ateşli silah ve mutat sayıdaki mermileri bulundurma, kadına karşı tehdit ve hizmete ilişkin emirleri yerine getirmemek suçlarından hapis cezası bulunduğu bildirildi. 6 hükümlü yapılan işlemlerin ardından Yalvaç Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - ISPARTA