Yalvaç\'ta Çöplük Yangını Kontrol Altına Alındı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde çöplükte çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevredeki araziye sıçradı. Alevler ormanlık alana ulaşmadan kontrol altına alındı.

Yangın, sabah saat 10.00 sıralarında Yalvaç ilçesine bağlı Görgücami Mahallesi Deliktaş mevkiinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, çöplükte henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bitişikteki araziye sıçradı. Alevlerin büyüdüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra Gelendost ve Şarkikaraağaç ilçelerinden takviye ekipler ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi. Ekipler olay yerine ulaşana kadar yangının yayılmasını önlemek amacıyla iki kepçe ile arazide kürüme çalışması yapıldı. Yoğun çalışmalar sonucu alevler, çevredeki ormanlık alana ulaşmadan kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 23 dönümlük alanda bulunan palamut ağaçlarının kısmen zarar gördüğü bildirildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA