Yalvaç\'ta Ev Yangını

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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 2 katlı müstakil evde yangın çıktı. Yangında evin bir bölümü tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 19.55'te Yalvaç ilçesi Fatih Mahallesi Ergenekon Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 katlı müstakil evin teras katında bulunan sobanın bacası aniden alev aldı. Alevlerin büyüdüğünü fark eden ev sahibi Lokman Ç., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında evin bir bölümü tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. - ISPARTA