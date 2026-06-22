Yalvaç'ta İş Kazası: 2 İşçi Yaralandı - Son Dakika
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Yalvaç'ta İş Kazası: 2 İşçi Yaralandı

Yalvaç\'ta İş Kazası: 2 İşçi Yaralandı
22.06.2026 10:19
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde inşaatta hafriyat çalışması sırasında 2 işçi yaralandı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yapımı süren okul inşaatındaki hafriyat çalışmaları sırasında meydana gelen kazada, üzerlerine toprak dökülen 2 işçi yaralandı.

Olay, Yalvaç ilçesinde yapımına başlanan yeni Kaymakam Abdurrahman Bey Ortaokulu inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hafriyat çalışmaları sırasında alınan kumun kamyona dökülmesi esnasında taşıyıcı aracın kapakları açıldı. Kapakların açılmasıyla birlikte yaklaşık 1 ton hafriyatın iki işçinin üzerine yığılması sonucu iş kazası meydana geldi. Kazanın ardından çevredeki işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler ve çevredekiler tarafından hafriyatın altından çıkarılan Recep Ş. ve Yılmaz D., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı işçilerin hastanenin açık servisinde tedavi altına alındığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

İş Kazası, 3. Sayfa, Isparta, Yalvaç, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yalvaç'ta İş Kazası: 2 İşçi Yaralandı - Son Dakika

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