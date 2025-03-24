Yalvaç\'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yere savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Pazaraşağı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Lokman Başaran Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil K. (43) idaresindeki 32 AED 795 plakalı hafif ticari araç ile Asuman M. (62) hakimiyetindeki motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada çarpışmanın şiddetiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü Asuman M. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Asuman M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA