Yalvaç'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 11 Eylül'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Bağlar Mahallesi Orman Caddesi ile Leylak Sokak'ın kesişiminde 11 Eylül'de meydana gelen kazada, H. S'nin kullandığı otomobil ile K.G. kontrolündeki motosiklet çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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