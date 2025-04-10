Yalvaç\'ta Polis Teşkilatının 180. yılı törenle kutlandı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü, Isparta'nın Yalvaç ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı. Yalvaç Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, ilçe protokolünün konuşmalarıyla devam etti. Tören sonrası protokol üyeleri, emniyet personelini tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi. Yalvaç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kurduğu stantta vatandaşlara emniyet hizmetleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Törene, Yalvaç Kaymakamı Haluk Şimşek, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Kara, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Veli Kızmaz, Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal, Yalvaç Ticaret Odası Başkanı Yalçın Kurucu, siyasi parti temsilcileri, emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı. Programdan sonra şehitlik, kaymakamlık, başsavcılık ve belediye başkanlığı ziyaret edildi. - ISPARTA