Yalvaç\'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Isparta Yalvaç Kozluçay köyü Dereboğazı mevkiindeki Isparta Konya D350 kara yolunda bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.T. idaresindeki 46 AIY 345 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün ismi belirlenemeyen 32 ADC 191 plakalı Fiat Egea marka otomobille kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada her iki araç sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Fiat marka araç sürücüsü tedbir amaçlı Yalvaç Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken araçlar kurtarıcı yardımı ile kaza yerinden kaldırıldı. - ANTALYA