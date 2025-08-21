Yalvaç'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Yalvaç'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Yalvaç\'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı
21.08.2025 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır toplam 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.15 sıralarında Yalvaç ilçesi Salur Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.B. idaresindeki 11 AAF 453 plakalı otomobil kavşağa giriş yaptığı sırada, Ş.N.Ş. yönetimindeki 32 ABM 274 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da metrelerce savrulurken, Ü.B.'nin kullandığı otomobil takla atarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araç içinde sıkışan sürücü Ü.B. bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada Ü.B. ağır yaralanırken, diğer sürücü Ş.N.Ş. ve yolcu G.S. de ambulanslarla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı sürücü Ü.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve Isparta'ya sevk edileceği öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Otomobil, Güvenlik, 3-sayfa, İtfaiye, trafik, Yalvaç, Polis, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yalvaç'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı
Otopark ücreti kavgası kanlı bitti O anlar kamerada Otopark ücreti kavgası kanlı bitti! O anlar kamerada
Avukat Cem Duman, Ümitcan Uygun’un da avukatlığını yapmış Avukat Cem Duman, Ümitcan Uygun'un da avukatlığını yapmış
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
Serinlemek için göle giren 6 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti Serinlemek için göle giren 6 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti
Kayseri’de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı
İsrail, Filistin topraklarındaki işgalini genişletiyor İsrail, Filistin topraklarındaki işgalini genişletiyor
Galatasaray’ın yıldızı ülkeden gitti İşte yeni takımı Galatasaray'ın yıldızı ülkeden gitti! İşte yeni takımı
Maliye’den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor

13:03
Türk askeri Ukrayna’ya mı gidecek MSB’den iddialara yanıt
Türk askeri Ukrayna'ya mı gidecek? MSB'den iddialara yanıt
11:14
Borsa İstanbul’da tarihi zirve
Borsa İstanbul'da tarihi zirve
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 13:31:47. #7.11#
SON DAKİKA: Yalvaç'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.