Yanan otelde kalan gazeteci Nedim Türkmen ve ailesinden haber alınamıyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yanan otelde kalan gazeteci Nedim Türkmen ve ailesinden haber alınamıyor

Geniş Video İzle

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde gece saatlerinde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybederken küle dönen otelde ailesiyle birlikte kalan Sözcü gazetesi yazarı Nedim Türkmen'e ise halen ulaşılamadı. Türkmen'den sabah saatlerinden beri herhangi bir haber alınamazken kızının "Ailemden haber yok. Yangında mahsuruz, acil yardım" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

21.01.2025 13:45  Güncelleme: 14:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin önde gelen turizm bölgelerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Oteli'nde gece saatlerinde yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi yaralandı.

TÜRKMEN VE AİLESİNE ULAŞILAMIYOR

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken Sözcü gazetesi yazarlarından Nedim Türkmen'in de facianın yaşandığı otelde kaldığı öğrenildi. Ailesiyle birlikte otelde olan Türkmen'e sabahtan bu yana ulaşılamıyor.

Yanan otelde kalan gazeteci Nedim Türkmen ve ailesinden haber alınamıyor
Nedim Türkmen.

KIZININ SON MESAJI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Nedim Türkmen'in kızının da otelde yangının başladığı dakikalarda attığı bir mesaj ortaya çıktı. Ala Türkmen paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Grand Kartal 9013 oda piste bakan taraf ailemden haber yok yangında mahsuruz acil yardım."

Yanan otelde kalan gazeteci Nedim Türkmen ve ailesinden haber alınamıyor
Yanan otelde kalan gazeteci Nedim Türkmen ve ailesinden haber alınamıyor

Sözcü Gazetesi, Kayak Merkezi, Nedim Türkmen, Kartalkaya, Güvenlik, 3-sayfa, Gündem, Sözcü, Yaşam, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yanan otelde kalan gazeteci Nedim Türkmen ve ailesinden haber alınamıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Taner Ozkaya:
    CHP nin yönettiği bolu bu kadar olur ..otelden kim bilir ne kadar alındada bazı söyler ört bas edildi ..bunlar belediyenin işleri denetlemek 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:46 10 kişinin can verdiği otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş 10 kişinin can verdiği otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş
13:02 Ümit Özdağ adliyeye sevk edildi Ümit Özdağ adliyeye sevk edildi
12:54 Tanju Özcan: Sanırım bakanlar açıklayacak, rakamı telaffuz etmeye psikolojim el vermiyor Tanju Özcan: Sanırım bakanlar açıklayacak, rakamı telaffuz etmeye psikolojim el vermiyor
11:24 4 yaşında çocuğu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı sessizliğini bozdu 4 yaşında çocuğu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı sessizliğini bozdu
06:44 Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı
19:35 Kripto para piyasaları nefesini tuttu: Canlı anlatımla Trump’ın yemin töreni Kripto para piyasaları nefesini tuttu: Canlı anlatımla Trump'ın yemin töreni
19:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk dönemdeki dostluğun devamı önemli Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk dönemdeki dostluğun devamı önemli
18:47 İmzaların atılması an meselesi: Neymar, eski takımına geri dönüyor İmzaların atılması an meselesi: Neymar, eski takımına geri dönüyor
18:18 Biden, Beyaz Saray’a gelen Trump’ı ’Evine hoş geldin’ diyerek karşıladı Biden, Beyaz Saray'a gelen Trump'ı 'Evine hoş geldin' diyerek karşıladı
18:13 Konyaspor’un yıldızı, Galatasaray maçı öncesi elini kırdı Konyaspor'un yıldızı, Galatasaray maçı öncesi elini kırdı
18:13 İsrail Ordusu: Batı Şeria’ya yönelik saldırıları arttıracağız İsrail Ordusu: Batı Şeria'ya yönelik saldırıları arttıracağız
18:00 Okulda fenalaşıp hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki kız çocuğunun hamile olduğu ortaya çıktı Okulda fenalaşıp hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki kız çocuğunun hamile olduğu ortaya çıktı
17:56 Adı dahi yetti Piyasalar Trump göreve gelmeden coştu Adı dahi yetti! Piyasalar Trump göreve gelmeden coştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2025 14:16:56. #1.12#
SON DAKİKA: Yanan otelde kalan gazeteci Nedim Türkmen ve ailesinden haber alınamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.