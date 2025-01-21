Yanan otelde kalan gazeteci Nedim Türkmen ve ailesinden haber alınamıyor

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Türkiye'nin önde gelen turizm bölgelerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Oteli'nde gece saatlerinde yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi yaralandı.

TÜRKMEN VE AİLESİNE ULAŞILAMIYOR

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken Sözcü gazetesi yazarlarından Nedim Türkmen'in de facianın yaşandığı otelde kaldığı öğrenildi. Ailesiyle birlikte otelde olan Türkmen'e sabahtan bu yana ulaşılamıyor.

Nedim Türkmen.

KIZININ SON MESAJI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Nedim Türkmen'in kızının da otelde yangının başladığı dakikalarda attığı bir mesaj ortaya çıktı. Ala Türkmen paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Grand Kartal 9013 oda piste bakan taraf ailemden haber yok yangında mahsuruz acil yardım."