Yandaş'ın bahis davasında dosya savcıya gönderildi, duruşma 27 Ocak 2027'ye ertelendi - Son Dakika
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Yandaş'ın bahis davasında dosya savcıya gönderildi, duruşma 27 Ocak 2027'ye ertelendi

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Yandaş\'ın bahis davasında dosya savcıya gönderildi, duruşma 27 Ocak 2027\'ye ertelendi
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İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen futbolda bahis davasında dosya, mütalaa hazırlanması için duruşma savcısına gönderildi. Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş hakkında 17 yıl 10 aya kadar hapis talebi bulunan dava 27 Ocak 2027'ye ertelendi.

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Fenerbahçe Kongre Üyesi Ersen Dikmen'in yargılandığı "futbolda bahis" davasında duruşma savcısının mütalaa hazırlaması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar verildi. Duruşma 27 Ocak 2027 tarihine ertelendi.

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş hakkında 17 yıl 10 aya kadar hapis cezası talep edilen davanın üçüncü duruşması, İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuksuz sanık Yandaş'ın katılmadığı duruşmada ağabeyi ve avukatları hazır bulundu. Diğer sanık Ersen Dikmen de duruşmaya katılmazken, avukatları da duruşmada yer aldı.

Avukatlarından beraat talebi

Mert Hakan Yandaş'ın avukatları, müvekkillerine yöneltilen suçlamaların somut delillerle ortaya konulmadığını savundu. Yandaş'ın avukatı, Yandaş'ın cep telefonunda yapılan incelemede yasal bahis uygulamalarına giriş yapıldığına dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını belirterek bu hususun müvekkili lehine değerlendirilmesini talep etti. Ersen Dikmen'in avukatları da müvekkillerinin beraatini istedi.

Duruşma ertelendi

Mahkeme, dosyanın esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması amacıyla duruşma savcısına gönderilmesine karar verdi. Duruşma, 27 Ocak 2027 tarihine ertelendi.

Kaynak: İHA
Asliye Ceza MahkemesiMert Hakan Yandaşİstanbul3. SayfaMahkemeFutbolGüncelSporSon Dakika

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