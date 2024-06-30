Yangın atılan sigara izmaritiyle başladı: Çeşme'deki yangının çıkış anı kamerada - Son Dakika
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Yangın atılan sigara izmaritiyle başladı: Çeşme'deki yangının çıkış anı kamerada

İzmir'in Çeşme ilçesindeki yangının, sigara izmaritinden çıktığı anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde bir kişinin izmariti sorumsuzca otluk alana attığı ve yangının rüzgarın etkisiyle hızla başladığı görülüyor. Yangınlar, Menderes, Selçuk ve Çeşme ilçelerinde onlarca hektarlık alanı küle çevirdi. Yangınlar havadan ve karadan yoğun müdahalelerle kontrol altına alındı. Çeşme'deki yangının çıkışını gösteren görüntülerde, izmariti atan kişinin yangını söndürmeye çalıştığı ancak rüzgarın etkisiyle alevlerin hızla yayıldığı görülüyor. Olayla ilgili terör şüphesi olmadığı ve yangını çıkaran kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Menderes ve Selçuk'taki yangınlarla ilgili ise soruşturma devam ediyor.

30.06.2024 15:58
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Yangın atılan sigara izmaritiyle başladı: Çeşme'deki yangının çıkış anı kamerada

İZMİR - İzmir'in Çeşme ilçesindeki yangının, sigara izmaritinden çıktığı anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde bir kişinin izmariti sorumsuzca otluk alana attığı ve yangının rüzgarın etkisiyle hızla başladığı görülüyor.

İzmir'in Menderes, Selçuk ve Çeşme ilçelerinde dün başlayan orman yangınları, onlarca hektarlık alanı küle çevirdi.

Yangınlar, havadan ve karadan yoğun müdahalelerle saatler süren çalışmalarla kontrol altına alınabildi. Menderes'teki yangın hobi bahçesinden kaynaklı çıkarken, Çeşme'deki yangın ise sigara izmaritinden meydana geldi.

Atılan sigara izmariti böyle yangın çıkardı

Öte yandan, Çeşme ilçesi Germiyan Mahallesi'nde 50 hektar alanı küle çeviren yangının başlama anları kameralara yansıdı. Görüntülerde bir kişinin sigara izmaritini otluk alana attığı ve yangının başladığı görülüyor. İzmariti atan kişi yangını kendi imkanlarıyla söndürmek istese de, alevler bir anda kuvvetli rüzgarında etkisiyle yayılıyor. Tüm bu anlar saniye saniye kameralara yansıyor.

Olayla ilgili terör şüphesinin olmadığı, söz konusu yangını çıkartan kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Yine hobi bahçesinden çıkan Menderes yangınıyla ilgili de, ilgili kişilerin gözaltındaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Ayrıca, Menderes'te ise yaklaşık 150 hektar, Selçuk'ta ise 350 hektarlık bir alan yangından zarar görmüştü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yangın atılan sigara izmaritiyle başladı: Çeşme'deki yangının çıkış anı kamerada - Son Dakika

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