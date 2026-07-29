Yangın bölgesindeki hayvanlar güvenli alanlara tahliye edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yangın bölgesindeki hayvanlar güvenli alanlara tahliye edildi

Yangın bölgesindeki hayvanlar güvenli alanlara tahliye edildi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde çıkan ve geniş bir alana yayılan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürerken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yangından etkilenen mahallelerde bulunan hayvanların güvenli bölgelere tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan ve geniş bir alana yayılan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürerken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yangından etkilenen mahallelerde bulunan hayvanların güvenli bölgelere tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi'nde saat 07.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle zirai alanda başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Havadan ve karadan sürdürülen yoğun müdahaleye rağmen rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangını kontrol altına alma çalışmaları 15 saattir aralıksız devam ediyor.

Yangın söndürme çalışmalarının yanı sıra, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de Çatak Mahallesi'nde yangından zarar gören hayvan damlarında incelemelerde bulundu. Risk altındaki büyük ve küçükbaş hayvanlar, canlı hayvan nakil araçlarıyla güvenli bölgelere tahliye edilirken, yangından zarar gören hayvanlar ise gerekli bakım ve tedavilerinin yapılması amacıyla ilgili birimlere teslim edildi. Ekipler, yangının etkilediği bölgelerde hem hayvanların güvenliğinin sağlanması hem de üreticilerin mağduriyetinin en aza indirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Seydikemer, 3. Sayfa, Tarım, Muğla, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yangın bölgesindeki hayvanlar güvenli alanlara tahliye edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mardin’de otomobil ile kamyon kafa kafaya: 2 ölü, 6 yaralı Mardin'de otomobil ile kamyon kafa kafaya: 2 ölü, 6 yaralı
Mardin’de iki aile birbirine girdi: 8 yaralı, 9 gözaltı Mardin’de iki aile birbirine girdi: 8 yaralı, 9 gözaltı
Trump’tan Beyaz Saray filosuna dev sipariş: Lüksün de lüksü 250 Cadillac Escalade yolda Trump'tan Beyaz Saray filosuna dev sipariş: Lüksün de lüksü 250 Cadillac Escalade yolda
Futbolda bir ilk: Sakatladığı rakibi iyileşene kadar sahaya çıkamayacak Futbolda bir ilk: Sakatladığı rakibi iyileşene kadar sahaya çıkamayacak
Menemen’de makilik alanda yangın Menemen'de makilik alanda yangın
Haşdi Şabi: ABD ve Suudi Arabistan’ın Irak’taki saldırılarında 8 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Haşdi Şabi: ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'taki saldırılarında 8 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

21:30
FIFA’dan Türk kulübüne ceza Lige -6 puanla başlayacaklar
FIFA'dan Türk kulübüne ceza! Lige -6 puanla başlayacaklar
21:02
Fed, faiz kararını açıkladı
Fed, faiz kararını açıkladı
20:52
Gelecek Partisi kapandı, Ahmet Davutoğlu siyaseti bıraktı
Gelecek Partisi kapandı, Ahmet Davutoğlu siyaseti bıraktı
20:15
Yine ciğerlerimiz yanıyor 5 ilde orman yangını
Yine ciğerlerimiz yanıyor! 5 ilde orman yangını
19:55
Erdoğan, Kabine sonrası tarih verdi Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili yasal düzenleme Meclis’e geliyor
Erdoğan, Kabine sonrası tarih verdi! Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili yasal düzenleme Meclis'e geliyor
19:45
Canlı anlatım: Polonya’da ikinci gol geldi
Canlı anlatım: Polonya'da ikinci gol geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 22:36:11. #7.12#
SON DAKİKA: Yangın bölgesindeki hayvanlar güvenli alanlara tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.