Yangın bölgesindeki hayvanlar güvenli alanlara tahliye edildi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan ve geniş bir alana yayılan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürerken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yangından etkilenen mahallelerde bulunan hayvanların güvenli bölgelere tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi'nde saat 07.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle zirai alanda başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Havadan ve karadan sürdürülen yoğun müdahaleye rağmen rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangını kontrol altına alma çalışmaları 15 saattir aralıksız devam ediyor.

Yangın söndürme çalışmalarının yanı sıra, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de Çatak Mahallesi'nde yangından zarar gören hayvan damlarında incelemelerde bulundu. Risk altındaki büyük ve küçükbaş hayvanlar, canlı hayvan nakil araçlarıyla güvenli bölgelere tahliye edilirken, yangından zarar gören hayvanlar ise gerekli bakım ve tedavilerinin yapılması amacıyla ilgili birimlere teslim edildi. Ekipler, yangının etkilediği bölgelerde hem hayvanların güvenliğinin sağlanması hem de üreticilerin mağduriyetinin en aza indirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.