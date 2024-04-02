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Yangın faciasında hayatını kaybeden 1 kişinin gece kulübünde DJ'lik yaptığı ortaya çıktı - Son Dakika
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Yangın faciasında hayatını kaybeden 1 kişinin gece kulübünde DJ'lik yaptığı ortaya çıktı

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Beşiktaş'ta çıkan yangında hayatını kaybeden 29 kişiden 6'sının kimliği belirlendi. Hayatını kaybedenlerden biri olan Gökay Tevlek'in gece kulübünde DJ olarak çalıştığı öğrenildi. Aile yakınları ise Adli Tıp Kurumu'na gelmeye başladı.

02.04.2024 19:00
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Yangın faciasında hayatını kaybeden 1 kişinin gece kulübünde DJ'lik yaptığı ortaya çıktı

Yangında hayatını kaybedenlerin 6'sının kimlikleri belirlendi

İSTANBUL - Beşiktaş'ta gece kulübünde çıkan yangında hayatını kaybeden 29 kişiden 6'sının kimliği belirlendi. Hayatını kaybedenlerden 1'inin mekanda DJ'lik yaptığı öğrenilirken aile yakınları ise Adli Tıp Kurumu'na gelmeye başladı.

Beşiktaş'ta tadilat yapılan gece kulübündeki çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri çevredeki hastanelerin morguna kaldırıldı. Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin morgu önünde ölenlerin yakınları teşhis için beklerken, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri morg önünde güvenlik önlemi aldı. Bazı aile yakınları da sinir krizi geçirdi. Yaralıların kaldırıldıkları hastanelerde tedavileri sürerken cenazelerden 20'si Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Öte yandan 29 kişiden 6'sının kimlikleri belirlenirken aile yakınları Adli Tıp Kurumu'na gelmeye başladı. Hayatını kaybeden 29 kişiden 6'sının kimliklerinin Gökay Tevlek, Ahmet Sever, Alparslan Salih Derelioğlu, Kadir Orhanoğlu, Fahrettin Korkut, Yılmaz Kıhrı olarak belirlendi. Gökay Tevlek'in ise mekanda DJ olarak çalıştığı bilgisine ulaşıldı.

Kaynak: İHA

Beşiktaş, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yangın faciasında hayatını kaybeden 1 kişinin gece kulübünde DJ'lik yaptığı ortaya çıktı - Son Dakika

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