Yangın faciasında hayatını kaybedenlerin kimlik bilgileri belirlendi
İSTANBUL - Beşiktaş'ta gece kulübünde meydana gelen yangın faciasında hayatını kaybeden 29 kişiden 28'inin kimlik bilgileri belirlendi.
Beşiktaş'ta tadilat yapılan gece kulübündeki çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri çevredeki hastanelerin morguna kaldırılırken teşhis sonrasında 20 cenaze Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Konuya ilişkin soruşturma başlatılırken 8 kişi de gözaltına alındı. Soruşturma sürerken hayatını kaybeden 29 kişiden 28'inin kimlikleri Ahmet Sever, Ahmet Uzun, Alparslan Salih Derelioğlu, aşçı Atanur Aladağ, Barış Güngör, Emrah Demiroğlu, asansör işçisi Fahrettin Korkut, Gökhan Yıldırım, tadilat işçisiKadir Orhonoğlu, Mehmet Okumuş, Özkan Baş, Sinan Yılmaz, Adem Özçelik, Ahmet Kartal, Ahmet Mehduş, kaynak ustası Akın Kıhrı, Binali Çayır, Cengiz Aksoy, Efe Demir, Gökay Tevlek (DJ), Gökhan Akbulut, Hüseyin Ak, Kadir Orhanoğlu, mobilyacı Muhammet Ali Yıldırım, Ramazan Altan, Shır Agha Bigzade, Şivan Dolu, kaynak ustası Yılmaz Kıhrı olarak belirlendi.
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yapılan bir operasyonda, bir depoda bandrolsüz tütün ve binlerce makaron ele geçirildi. Operasyon sonucunda 190 bin adet içi doldurulmuş sigara, 340 bin adet boş makaron, 120 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün ve 2 kilogram bandrolsüz gümrük kaçağı nargile tütünü bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kars polisi, yaptığı operasyon sonucu 3 şahsın altın kaçakçılığı yaptığını tespit etti. Operasyonda, şahısların ayakkabılarının içinde bulunan 1 kilo 51,74 gram altın ele geçirildi. Şahısların ikisinin Ermeni uyruklu olduğu belirlendi.
Düzce'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçunu işleyen 10 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. 25 Mart-1 Nisan tarihleri arasında yapılan denetimde 5 gram kubar esrar, 6 gram bonzai, 4 gram metamfetamin, 2 gram kokain ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan alacak verecek kavgasında anne ve oğlunu evde bıçaklayıp öldüren A.D. tutuklandı. Olay, Yeni Mahalle'deki bir evde meydana geldi. A.D., cinayeti işledikten sonra polise teslim oldu.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmeye çalışan 60 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik bot içerisindeki 25'i çocuk olan göçmenler, insani yardımların ardından İl Göç İdaresine gönderildi.
Bursa'da polis ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit ettiği şüpheliyi adım adım takip etti. Operasyonda 75 kök Hint keneviri, 20 gram skunk, 175 gram kurutulmaya bırakılmış skunk ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli ise yakalandı ve adliyeye sevk edilecek.
Bayburt'un Balca köyünde muhtarlık seçimi yüzünden çıkan gerginlik, kent merkezindeki iki grup arasında kavgaya dönüştü. Sopalar, yumruklar, sopalar ve dubalar havada uçuştu. Kavgada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada biri kadın 3 kişi yaralandı. Kavgaya karışan şahıslar gözaltına alındı.
Tekirdağ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı. Süleymanpaşa, Çorlu ve Saray ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 40 gram sentetik uyuşturucu, 195 sentetik ecza hapı ve ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki işlemleri devam ediyor.
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