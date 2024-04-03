Yangın faciasında hayatını kaybedenlerin kimlik bilgileri belirlendi

Manisa'da Kaçakçılık Operasyonu: Binlerce Makaron ve Bandrolsüz Tütün Ele Geçirildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yapılan bir operasyonda, bir depoda bandrolsüz tütün ve binlerce makaron ele geçirildi. Operasyon sonucunda 190 bin adet içi doldurulmuş sigara, 340 bin adet boş makaron, 120 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün ve 2 kilogram bandrolsüz gümrük kaçağı nargile tütünü bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.