Yangın Faciasının Üzücü Sonucu: İtfaiye Eri Tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşanan trajik yangının ardından yürütülen soruşturma kapsamında, yangında eşi ve iki çocuğunu kaybeden itfaiye eri Turgay Ahmet Gezgin, çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık iki ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda yangının şüphelileri olarak belirlenen Turgay Ahmet Gezgin ve birlikteliği olduğu F.T. isimli şahıs, 13 Mayıs 2025 günü saat 03.00 sıralarında düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Gezgin'in tutuklanmasına karar vererek cezaevine gönderdi. Diğer şüpheli hemşire F.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hatırlanacağı üzere, söz konusu yangında Turgay Gezgin'in eşi Fatma Dere Gezgin ile çiftin iki çocuğu hayatını kaybetmişti. - AYDIN