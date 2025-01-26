Yangın Kurbanlarına Hakaret Edenler Gözaltında - Son Dakika
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Yangın Kurbanlarına Hakaret Edenler Gözaltında

Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin yakınlarına hakaret eden 5 şüpheliye gözaltı kararı.

26.01.2025 15:38
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Bolu'da meydana gelen otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarını arayarak hakaret eden 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yangın faciasında hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarını arayarak hakaret eden ve görüntüleri sosyal medyadan yayan şüpheliler ile ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, biri İstanbul'da olmak üzere toplam 5 şüphelinin kimliğini tespit etti. Savcılık tarafından şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilirken, sosyal medyadan tespit edilen video ve ses kayıtlarının çözümünün devam ettiği, yeni gözaltıların olabileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yangın Kurbanlarına Hakaret Edenler Gözaltında - Son Dakika

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