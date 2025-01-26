Yangın Kurbanlarına Hakaret Edenler Gözaltında

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Bolu'da meydana gelen otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarını arayarak hakaret eden 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yangın faciasında hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarını arayarak hakaret eden ve görüntüleri sosyal medyadan yayan şüpheliler ile ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, biri İstanbul'da olmak üzere toplam 5 şüphelinin kimliğini tespit etti. Savcılık tarafından şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilirken, sosyal medyadan tespit edilen video ve ses kayıtlarının çözümünün devam ettiği, yeni gözaltıların olabileceği öğrenildi. - İSTANBUL